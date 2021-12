Aiuti alle imprese: 200 milioni per interventi di ristrutturazione e ammodernamento (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – Pubblicato l’avviso per accedere al “Fondo Regionale per la crescita Campania – FRC”, uno strumento finanziario finalizzato a sostenere le imprese per interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania ammontano a circa 200 milioni di euro. Possono beneficiare del Fondo le piccole e microimprese e i liberi professionisti. La Misura intende agevolare gli investimenti per la Digitalizzazione e Industria 4.0; la Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale; e i Nuovi modelli organizzativi. Il finanziamento è costituito per metà da un contributo a Fondo perduto e per metà da un prestito a 6 anni a tasso zero e destinato a programmi di spesa compresi tra i 30.000 e i 150.000 euro. Le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – Pubblicato l’avviso per accedere al “Fondo Regionale per la crescita Campania – FRC”, uno strumento finanziario finalizzato a sostenere leperdi. Le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania ammontano a circa 200di euro. Possono beneficiare del Fondo le piccole e microe i liberi professionisti. La Misura intende agevolare gli investimenti per la Digitalizzazione e Industria 4.0; la Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale; e i Nuovi modelli organizzativi. Il finanziamento è costituito per metà da un contributo a Fondo perduto e per metà da un prestito a 6 anni a tasso zero e destinato a programmi di spesa compresi tra i 30.000 e i 150.000 euro. Le ...

