Air Italy | sindacati | Prorogare di un anno Cig per evitare 1400 licenziamenti

(Di martedì 28 dicembre 2021) “A pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre della cassa integrazione ribadiamo il nostro deciso No ai”. Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo sulla situazione della compagnia Air, chiedendo che “il Governo intervenga perla macelleria sociale”. “Quello di Airrischia di essere il primo drammatico e tangibile segnale della tragedia sociale senza speranza che sta travolgendo un settore come il trasporto aereo in ginocchio a causa della pandemia. Sono due anni che ci mobilitiamo con manifestazioni, presidi e scioperi per denunciare e rivendicare interventi volti ad arginare la crisi delle compagnie aeree e di tutte le aziende del settore ma la politica finora ha fatto troppo poco”, proseguono i. “Per Air ...

"A pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre della cassa integrazione ribadiamo il nostro deciso No ai licenziamenti". Ad affermarlo unitariamente in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...