Agenzia cyber, si parte. Approvati i decreti su contabilità, organizzazione e personale (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, diretta dal professor Roberto Baldoni e già coinvolta dal governo di Mario Draghi nella scelta della proposta di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il cloud della Pubblica amministrazione, sta prendendo forma. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sono entrati in vigore tre regolamenti attuativi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Una corsa da record: tre decreti del presidente del Consiglio dei ministri pubblicati – di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari e del Copasir, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza – in appena quattro mesi. Si pensi, per esempio, che negli anni Novanta per i regolamenti del sfortunata Autorità ... Leggi su formiche (Di martedì 28 dicembre 2021) L’per lasicurezza nazionale, diretta dal professor Roberto Baldoni e già coinvolta dal governo di Mario Draghi nella scelta della proposta di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il cloud della Pubblica amministrazione, sta prendendo forma. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sono entrati in vigore tre regolamenti attuativi dell’per lasicurezza nazionale. Una corsa da record: tredel presidente del Consiglio dei ministri pubblicati – di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari e del Copasir, sentito il Comitato interministeriale per lasicurezza – in appena quattro mesi. Si pensi, per esempio, che negli anni Novanta per i regolamenti del sfortunata Autorità ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @GabrieleCarrer: L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da @robertobaldoni prende forma. Approvati i Dpcm su contabilità, org… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Agenzia cyber, si parte. Approvati i decreti su contabilità, organizzazione e personale Entrati in vigore i tre regolame… - formichenews : Agenzia cyber, si parte. Approvati i decreti su contabilità, organizzazione e personale Entrati in vigore i tre re… - GabrieleCarrer : L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da @robertobaldoni prende forma. Approvati i Dpcm su contabilità,… - cybersec_feeds : RT @FilippoAstone: #Leonardo realizzerà il Cyber-Security Operations Centre dell’Agenzia Spaziale Europea Il C-Soc rafforzerà la protezione… -