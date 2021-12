Agenda settimanale dell’Arte dal 27 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’: le nuove mostre, gli incontri, le visite guidate, i laboratori e le performance dal 27al 9Lunedì 27– ore 18.00“NULLA È PERDUTO… NEMMENO IL PIÙ PICCOLO DEI FIOCCHI DI NEVE” GAMeC – Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (Via San Tomaso 53, Bergamo) Percorsi gratuiti per adulti e bambini alla scoperta della mostra Nulla è perduto. Arte e Materia in trasformazione; un’occasione per tutti per indagare se stessi attraverso la relazione con l’arte. Biglietti adulti € 6,00 per ingresso in mostra / bambini (6-12 anni) gratuito / visita guidata gratuita Posti limitati (max. 25 partecipanti) Prenotazione obbligatoria Martedì 28– ore 16.00“IL TEATRO DI MARMO” Galleria Borghese (Piazzale Scipione ...