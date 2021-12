Agenas, ricoveri: in Puglia aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Malattie infettive e Medicina Dati aggiornati al 27 dicembre. Record di vaccinazioni a Bari nell'hub di Catino (Di martedì 28 dicembre 2021) aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali pugliesi e al contempo cala sulle terapie intensive. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in Rianimazione è scesa al 4 per cento. Mentre nella cosiddetta area non critica dei nosocomi ha raggiunto il 7 per cento. Intanto la campagna vaccinale prosegue senza soste e l’Asl barese annuncia il Record di somministrazioni nell’hub del quartiere Catino di Bari, dove in un solo giorno sono state fatte 927 iniezioni tra richiami, prime e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 dicembre 2021)lasuidigenerale edegli ospedali pugliesi e al contempo cala sulle terapie intensive. A rivelarlo sono i numeri relativi aidiffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in Rianimazione è scesa al 4 per cento. Mentrea cosiddetta area non critica dei nosocomi ha raggiunto il 7 per cento. Intanto la campagna vaccinale prosegue senza soste e l’Asl barese annuncia ildi somministrazioni’hub del quartieredi, dove in un solo giorno sono state fatte 927 iniezioni tra richiami, prime e ...

