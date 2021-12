Adli | il Milan lo vuole già a gennaio | pressing con il Bordeaux

(Di martedì 28 dicembre 2021)inper portare Yacinesubito in rossonero. Il franco-algerino è già stato acquistato quest’estate dal club di Via Aldo Rossi ma… I piani rossoneri ruotavano attorno a Bakayoko ma il francese sta deludendo le aspettative e ora ilsarebbe intenzionato a cambiare strategia per il centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il Diavolo sarebbe incon ilper prendere subito Yacine, già acquistato quest’estate ma lasciato un anno in prestito al club francese. Maldini e Massara starebbero studiando la fattibilità dell’operazione: portarlo anticipatamente aello. Non sarà facile in quanto Petkovic lo considera perno inamovibile nel proprio scacchiere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

