Adam Pearce | “Complimenti allo staff della WWE che lavora seriamente durante la pandemia”

(Di martedì 28 dicembre 2021) La WWE sta anch’essa facendo i conti con lada COVID 19. L’ha fronteggiata in primis convergendo tutti gli show all’interno del Thunderdome e quando la situazione sembrava essersi normalizzata si è attrezzata ritornando in tour con una fetta di pubblico all’interno delle arene. La situazione resta complicata e il lavoro duro dellofederazione di Stamford sta avendo i suoi frutti.ha voluto omaggiare tutti con un tweet. Il tweet “Una giusta dose di gratitudine: il COVID continua a fare danni seri ma io voglio pubblicamente ringraziare tutto lo, la crew e le nostre incredibili superstar che stanno realmente dando tutto per andare avanti con gli show. E’ un onorere al vostro fianco.”