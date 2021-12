"A quanti contagi arriveremo". Remuzzi, cifre-choc: tra pochi giorni, Italia immobilizzata da Omicron? (Di martedì 28 dicembre 2021) Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio che sta sostituendo Otto e Mezzo durante le feste. Quello offerto da Remuzzi è stato un contributo molto equilibrato e competente, senza alcun tipo di allarmismo ma pieno di informazioni fondamentali. “Tra pochi giorni arriveremo a 120mila contagi - ha dichiarato - quindi se noi manteniamo le regole attuali, la maggioranza delle persone finisce in isolamento e si paralizza il Paese. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito si sono resi conto di questa cosa, hanno usato il buonsenso. Noi facevamo una cosa corretta per proteggerci dal contagio, ma adesso è sensato portare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Giuseppe, direttore dell'istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio che sta sostituendo Otto e Mezzo durante le feste. Quello offerto daè stato un contributo molto equilibrato e competente, senza alcun tipo di allarmismo ma pieno di informazioni fondamentali. “Traa 120mila- ha dichiarato - quindi se noi manteniamo le regole attuali, la maggioranza delle persone finisce in isolamento e si paralizza il Paese. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito si sono resi conto di questa cosa, hanno usato il buonsenso. Noi facevamo una cosa corretta per proteggerci dalo, ma adesso è sensato portare la ...

Advertising

fattoquotidiano : I DATI Quanti sono davvero i decessi e i contagi fra vaccinati e non - ciclista1231 : @Controcorrentv @maxromeoMB Snocciolate i morti giornalieri di oggi specificando quanti sono i vaccinati e nn vac… - William70478369 : Ormai i giornali di regime non sanno più come pompare il terrore. Perche' non dite quanti morti ci sono stati in In… - William70478369 : @Agenzia_Ansa Ormai i giornali di regime non sanno più come pompare il terrore. Perche' non dite quanti morti ci so… - AntonioSocci1 : Non so se occorra l' #ObbligoVaccinale ma dopo i dati di oggi mi sembrerebbe sensato almeno un lockdown per la nott… -