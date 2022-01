A Natale di cosa abbiamo parlato?

(Di martedì 28 dicembre 2021) Adi Covid: anche la politica non interessa più! Che felicità stare tutti insieme finalmente. Dopo un test PCR per tutti, ci siamo riuniti. Niente mascherina, una serata 100% Covid free, con poche cose buone da mangiare, tre o quattro puntate di una bella serie, tutti accasciati sul divano. Felici di ritrovare le persone a cui vogliamo bene e trascorrere ilcon le nostre famiglie. Ma anche quest’anno il Covid-19 fa lo spoiler. Impossibile non pensare a chi deluso e triste, per proteggere i propri cari, è stato costretto a trascorrere ilda solo.e la variante Covid Con la quinta ondata e l’arrivo della variante Omicron in Europa, anche quest’anno il Covid-19 è uno spoiler. Con l’avvicinarsi del, è stata ...

Advertising

AmiciUfficiale : Curiosi di scoprire cosa è successo la vigilia di Natale nella casetta di #Amici21? OGGI vi aspettiamo tutti alle 1… - tagadala7 : Tiziana Panella racconta cosa significhi prendersi il #Covid. Tutto è iniziato il giorno della vigilia di #Natale… - AlbertoBagnai : Mi sembra tutto molto logico: un provvedimento mi danneggia e QUINDI vengo sui social a sclerare attaccando chi ha… - Livia_DiGioia : RT @ladeni_79: -Bambini è passato Babbo Natale? -SIII -e cosa vi ha portato? -la cucina -come la cucina? Ma è un gioco da femmine! SIGNORE… - __birdonawire : Mi sono regalata per Natale un profumo che bramavo da tanto che costicchia un po'.Sapete una cosa?Credo di essere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale cosa

succederà? leggi anche Beautiful: Carter e Zoe sulla bocca di tutti Angela lascia Napoli, ... Angela poco prima diaveva ricevuto un'importante lavoro lontana da Napoli. Franco non ha ...Era circa otto anni che l'Harry's Bar non chiudeva a gennaio, 'ma siamo rimasti chiusi otto mesi per il Covid - puntualizza Cipriani - Abbiamo riaperto a giugno, abbiamo fatto un bele una ...Con la minaccia del Covid sempre più incombente sulla Serie A torniamo a dare uno sguardo a cosa dice il regolamento in caso di partita rinviata ...Le scatole di panettoni e pandori possono rivelarsi particolarmente utili anche per altri scopi. Scopri come riciclarle.