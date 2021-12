A Foglianise nasce l’associazione di promozione sociale “Cum Grano Salis”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodisociale “Cum”, composta da ventisette persone (tutte impegnate in ambito sociale, culturale e professionale) che si presenta come uno spazio privilegiato di elaborazione progettuale, scambio di esperienze, informazione e conoscenza delle opportunità esistenti a favore di tutti, soprattutto dei giovani e delle fasce sociali più deboli. “Cum– afferma il presidente Sandro Carapella – ha come obiettivo quello di essere un punto di riferimento pere per l’intero territorio della Valle Vitulanese.dalla volontà di tutti i soci di mettere a disposizione della nostra comunità ...