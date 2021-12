'A Capodanno il 20% dei ristoranti resterà chiuso'. L'allarme del sindacato Tni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 dicembre 2021) Disdette, poche prenotazioni e una forte carenza della manodopera. Così per il settore della ristorazione e dell’alberghiero “la situazione è diventata drammatica: sono più i camerieri e i cuochi in quarantena che quelli che lavorano”, osserva Raffaele Madeo, presidente delTni Italia. “Diversamente dal 2020 ie i bar sono aperti. Ma non è cambiato nulla. E’ come se fossimo chiusi e un ristorante su cinque ha già scelto di rinunciare al cenone di. Siamo in lockdown: #apertimavuoti, come recita l’hashtag che abbiamo lanciato sui social. Se si va avanti così, tra pochi giorni saremo noi a chiudere le nostre attività per protesta”. E ieri Tni si è seduta al tavolo ministeriale per il settore turistico. “Abbiamo illustrato al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e al sottosegretario al Lavoro, Tiziana ...