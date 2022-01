3 fratelli uccisi in un frontale da un’auto in contromano una settimana prima di Natale – riposate in pace

Leggi su it.newsner

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una famiglia della Louisiana sta vivendo un dolore inimmaginabile: hanno perso 3 figli in un incidente solo unadi. Secondo le tragiche notizie riportate, l’incidente è avvenuto il 17 dicembre. Un SUV con all’interno 5 persone è stato colpito da un pickup della Chevrolet che viaggiava insulla Interstate 49. Tre, Kamryn Simmons, 14 anni, Christopher Simmons, 16, e Lindy Rae Simmons, 20, di Jeanerette, in Louisiana, si trovavano tutti all’interno del SUV quando è stato colpito. GoFundMe“Perderne uno sarebbe stata una tragedia,” ha detto Katie DeRouen, sorella maggiore dei tre ragazzi, a The Acadiana Advocate. “Ma è indescrivibile dire cosa significhi perdere tutti e tre i piccoli della famiglia. Abbiamo ancora tutti i loro regali incartati sotto ...