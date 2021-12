28 dicembre 1895 | i Fratelli Lumière proiettano il primo film della storia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nati a Besançon nel 1862 e nel 1864, Auguste Marie Louis Nicolas e Louis Jeansono considerati tra i primissimi cineasti.Lavorarono a lungo per loro padre, il quale era un imprenditore e fotografo. In quell’ambito ebbero la possibilità di studiare nel dettaglio il processo fotografico. Quando questi andò in pensione isi ingegnarono per migliorare la pellicola cinematografica.La loro più grande invenzione fu però il cinématographe, un macchinario che fungeva sia da camera che da proiettore, venne brevettato il 13 febbraio. Un paio di mesi prima iSkladanowsky li avevano preceduti realizzando il loro bioskop, che però si era rivelato essere troppo ingombrante e meno funzionale. I...

Oggi il cinema compie 126 anni . La nascita della settima arte si fa risalire per convenzione al 28, quando i fratelli Auguste e Louis Lumière organizzarono a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento . Sui fatti di quel giorno si fa spesso confusione. In molti ...In programma dal 29al 5 gennaio anche 5 matinéé per famiglie, spettacoli in versione ... Bisognerà aspettare il genio creativo di Marius Petipa che, dopo la morte del compositore, nel...I Fratelli Lumière passarono alla storia come gli inventori del cinematografo, un macchinario che diede ufficialmente vita al cinema ...VIDEO - Il 28 dicembre 1895 i fratelli Lumière organizzarono a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento - Iniziava così la storia del cinema ...