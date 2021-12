10 argenti olimpici a Tokyo | l’Italia Team sul podio nella scherma e nel nuoto

(Di martedì 28 dicembre 2021) Si sa. L’argento non è propriamente una medaglia facilmente accettabile. Eh no. Se sta a un passo dal titolo olimpico, mondiale ed europeo, può essere un alloro poco amato. Ma dipende a volte. Dipende. Perché tanti campioni sorridono ugualmente alla conquista del secondo posto. Secondo ai Giochio Paralimpici, secondo al mondo o secondo in Europa non è da tutti, ma è da ‘unici’. Ugualmente. E allora, ecco quei sorrisi, quelle lacrime e quelle emozioni. E se il tutto succede alle Olimpiadi, l’argento vinto è in cima all’Olimpo, all’Universo dei migliori dei migliori. Anche se quell’oro non ha vestito collo, cuore e divisa tricolore. (foto@AugustoBizzi) Il primo a vincere l’argento a2020 è stato Luigi Samele. Che si porta dietro anche il record del(leggi qui). E’ stato lo sciabolatore ...

