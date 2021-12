Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 27 dicembre

(Di lunedì 27 dicembre 2021)di seguito laitaliane a partire da272021. Non aumentano leinche dunque rimangono sette anche per la settimana di Capodanno. Le sette in “giallo” rimangono Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto e Marche e lasciando quattordiciin, anche se i casi aumentano diffusamente e si avvicinano pericolosamente alla soglia psicologica dei cinquanta mila contagi in un giorno. Possibile che dopo la settimana di Capodanno saranno diverse lea passare in giallo e che, qualcuna, rischia addirittura la fascia. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

In. Non era in corso alcun assembramento. Una semplice cena nel pieno rispetto delle regole fondamentali dellaperaltro con poche persone presenti. Alla fine della cena per ..."Se fossimo tutti vaccinati i letti intensivi occupati sarebbero il 20 - 25% degli attuali, quindi tutta l'Italia sarebbe", ha spiegato. "Più del 80% dei letti sono per i non vaccinati. E non ...Attualmente l’Italia è per la maggior parte in zona bianca eccetto alcuni territori che nelle ultime settimane sono passati alla fascia gialla, ovvero Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Province Autonome ...L'immunologo è inflessibile sulla necessità del vaccino: "È accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi?" ...