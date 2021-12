Zola: “Mourinho è una garanzia per la Roma. Sarri? Ha bisogno di fiducia e comprensione” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex attaccante del Cagliari, Gianfranco Zola, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato delle scelte di Lazio e Roma che, in estate, hanno rispettivamente scelto Maurizio Sarri e Josè Mourinho per la panchina: “Sono due squadre in dimensioni differenti, per le quali è necessario aver fiducia e comprensione. So cosa significhi immergersi nel calcio di Sarri, occorre partecipazione, e mi aspettavo, considerate le caratteristiche della squadra, che incontrasse qualche difficoltà”. “Ci può stare, fa parte del percorso di crescita, come per la Roma di Mourinho, che è una garanzia. Ha giocatori di talento, penso su tutti a Zaniolo, Pellegrini ed Abraham, ma non si modella un ciclo in pochi ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex attaccante del Cagliari, Gianfranco, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato delle scelte di Lazio eche, in estate, hanno rispettivamente scelto Maurizioe Josèper la panchina: “Sono due squadre in dimensioni differenti, per le quali è necessario aver. So cosa significhi immergersi nel calcio di, occorre partecipazione, e mi aspettavo, considerate le caratteristiche della squadra, che incontrasse qualche difficoltà”. “Ci può stare, fa parte del percorso di crescita, come per ladi, che è una. Ha giocatori di talento, penso su tutti a Zaniolo, Pellegrini ed Abraham, ma non si modella un ciclo in pochi ...

