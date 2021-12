Zola esclusivo | ' Fughina Inter in Serie A | quanto mi manca Maradona'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La colonna sonora, che t'arriva in sottofondo, è un inno al calcio contemporaneo, e in una giornata uggiosa, standosene adagiato tra i profumi d'una Sardegna d'amare, Gianfrancospalanca le ...

La colonna sonora, che t'arriva in sottofondo, è un inno al calcio contemporaneo, e in una giornata uggiosa, standosene adagiato tra i profumi d'una Sardegna d'amare, Gianfrancospalanca le finestre e si concede un pizzico di boxing day per respirare aria di football. "Sto vedendo il City di quel signore lì che in panchina dispensa emozioni come quel piccolino con il ...... Claudio Marchisio, Gianfranco, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti, Diego Milito, ... Juventus , che offre unviaggio dietro le quinte dell'illustre e iconico club calcistico. I ...“Osi, schiaffo al Napoli”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Convocato dalla Nigeria, giocherà con la maschera. L’ansia del club. Coppa d’Africa a gamba tesa sul ...È già tempo di mercato, e a qualche giorno dal fischio d’inizio dei trasferimenti di gennaio il Corriere dello Sport titola: “È un mercato da scudetto” e sulle idee nerazzurre spiega: “Marotta sonda F ...