Zamparini operato d'urgenza: ecco le sue condizioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maurizio Zamparini è stato operato d'urgenza per un attacco di peritonite, l'ex presidente del Palermo è in Ospedale ad Udine. Secondo le notizie fornite da Stadionews Zamparini versa in condizioni molto gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Al momento sono state escluse complicazioni legate al Covid. Stando alle informazioni che vengono riportate dal portale, è probabile che a causare l'attacco di peritonite di Zamparini sia da mettere in relazione alla morte del figlio Armando, morto tragicamente a 23 anni ad ottobre del 2021. A quanto pare anche l'assunzione dei farmaci abbia contribuito a provocare il problema dell'ex presidente del Palermo, che ha richiesto l'intervento chirurgico. Zamparini è ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine.

