Zamparini operato d'urgenza e ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maurizio Zamparini, 80 anni, è stato operato d'urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva a Udine. L"imprenditore friulano, ex patron del Palermo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa. Soltanto pochi mesi fa Zamparini aveva vissuto un grave lutto, la morte del figlio Armando a soli 23 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

