Zamparini fuori pericolo | Foschi | ' La moglie mi ha detto che è sveglio'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono stati giorni d'ansia per Maurizioe per i suoi cari. L'ex presidente del Venezia e del Palermo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine e le sue condizioni sono state molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Zamparini fuori

Rino Foschi: "è sveglio" Ottant'anni compiuti a giugno, Maurizio, considerato fuori pericolo dall'équipe medica dell'ospedale friulano, è uscito quest'oggi dal reparto di ... Ma nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia più attesa, è uscito dalla terapia intensiva ed è sveglio. La conferma arriva dal suo braccio destro dei tempi d'oro siciliani, Rino Foschi: "..."