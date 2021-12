Zamparini, condizioni in miglioramento: l’ex patron del Palermo fuori pericolo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le condizioni dell’ex patron del Palermo sarebbero in miglioramento: Zamparini è stato spostato in reparto vigile e cosciente Leggi su mediagol (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ledeldelsarebbero inè stato spostato in reparto vigile e cosciente

Advertising

rtl1025 : ?? L'ex patron del #Palermo Maurizio #Zamparini è ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine in condizioni piuttosto g… - AnsaSicilia : Calcio: Zamparini operato d'urgenza, sue condizioni stabili. Per ex presidente del Palermo, intervento alla vigilia… - GoalItalia : ? AGGIORNAMENTO ? Le condizioni di Zamparini sono in miglioramento, è fuori pericolo - LeBombeDiVlad : ?? Paura per #Zamparini, l'intervento è riuscito ?? Le ultime sulle sue condizioni #LBDV #LeBombeDiVlad #News - Mediagol : Zamparini, condizioni in miglioramento: l’ex patron del Palermo fuori pericolo -