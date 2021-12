WWE | Seth Rollins su Twitter rivela la sua positività al Covid-19

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La nuova variante Omicron, unita alla stagione invernale, ha portato ad un’impennata di casi in tutto il mondo. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato di un focolaio all’interno della WWE e della crescente preoccupazione per il corretto svolgimento degli eventi. Fino ad ora non si sapeva se ci fossero atleti positivi o in quarantena, ma a giudicare dalle ultime assenze ai live events è facile dedurre chi attualmente è costretto a rimanere a casa. Grosse modifiche al MSG Lo sport negli Stati Uniti, e non solo, sta subendo gli effetti di questa nuova ondata, dall’NBA con oltre 150 giocatori finiti nel protocollo di salute e sicurezza, alla NHL che non manderà giocatori alle olimpiadi per poter concludere il campionato momentaneamente sospeso, fino all’NFL che si avvicina ai playoff con crescente preoccupazione e anche il wrestling non è stato risparmiato proprio sotto ...

Kevin Owens avrà la possibilità di diventare per la prima volta in carrieraChampion in occasione di Day 1 , PPV in programma sabato 1 gennaio, quando affronterà Big E,Rollins e Bobby ...Sempre a Raw sono in programma due grandi match : Finn Balor si scontrerà conRollins, mentre l'attualeChampion Big E se la vedrà con Kevin Owens. La sospensione di Brock Lesnar è terminata ...Dopo i numerosi contagi interni al main roster, la WWE deve inserire atleti del suo terzo brand per mandare in onda i suoi live event ...“Buon Natale con il COVID a me!!! Io amo il football”. Seth Rollins doveva lottare al Madison Square Garden ma cosi non è stato, anche sua moglie Becky Lynch e Bianca Belair non erano presenti durante ...