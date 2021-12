WWE: Roman Reigns non ha partecipato al Live Event di Tampa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella notte di ieri si è tenuto un Live Event della WWE a Tampa ma i fan presenti in arena non hanno potuto assistere alla performance dal vivo di Roman Reigns. La presenza del campione Universale era prevista per lo show non ripreso dalle telecamere ma, come spesso può accadere, i piani sono cambiati all’ultimo. Ecco quali potrebbero essere i motivi dietro l’assenza di Roman Reigns. Numerosi casi di positività al COVID-19 in WWE Le ragioni dietro l’assenza di Roman Reigns al Live Event di Tampa non sono ancora note ma considerando i numerosi casi di positività al COVID-19 che sta affrontando la WWE, The Head of The Table potrebbe aver deciso di prendere qualche precauzione ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella notte di ieri si è tenuto undella WWE ama i fan presenti in arena non hanno potuto assistere alla performance dal vivo di. La presenza del campione Universale era prevista per lo show non ripreso dalle telecamere ma, come spesso può accadere, i piani sono cambiati all’ultimo. Ecco quali potrebbero essere i motivi dietro l’assenza di. Numerosi casi di positività al COVID-19 in WWE Le ragioni dietro l’assenza dialdinon sono ancora note ma considerando i numerosi casi di positività al COVID-19 che sta affrontando la WWE, The Head of The Table potrebbe aver deciso di prendere qualche precauzione ...

