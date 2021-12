WWE | I risultati del Live Event al Madison Square Garden | Kevin Owens vs Edge nel main event

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ogni anno, durante il periodo natalizio, la WWE torna aldi New York per uno speciale. Lo show non ripreso dalle telecamere presenta una card da pay per view, per quanto riguarda quest’anno ildoveva essere la sfida trae Seth Rollins ma a causa della positività al COVID di quest’ultimo al suo posto è subentrato. L’incontro tra KO e la Rated R Superstar si è svolta all’interno di una Steel Cage e ad avere la meglio è stato, ecco tutti idelal MSG. Tanti titoli in palio e molto altro, i ...