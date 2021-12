WhatsApp | trucco bomba | come mandare una foto che scompare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp trucco

esquire.com

però ci viene incontro in questo senso incorporando una nuova funzione nelle chat che ci permette di mandare una foto per poi farla scomparire poco dopo (come gli scatti a scomparsa che puoi ...Anche di prima mattina, mentre è alsul set partenopeo della seconda stagione di 'Mina ... ANSA redazione 15 minuti fa 4 3 minuti di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email ...Stanno arrivando!. La piattaforma di messaggistica per la verità non dispone di molte funzionalità che fanno a questo caso, ma esiste un'applicazione parallela e assolutamente legale che può fare al c ...Che bello mandare le foto agli amici, fino a quando non cambiamo idea e vorremmo tornare nel tempo per non averlo fatto. Quella sì che è una brutta sensazione. A volte troppi dei nostri contenuti priv ...