West Side Story: l’evoluzione del musical dal 1961 al film di Steven Spielberg (Di lunedì 27 dicembre 2021) Se il West Side Story di Wise e Robbins segnava una pietra angolare nel genere musicale, la nuova versione di Steven Spielberg accentua il senso di realismo del racconto. La scena d'apertura del West Side Story del 1961, dopo i titoli di testa disegnati da Saul ed Elaine Bass, consiste in una ripresa a volo d'uccello di New York che si muove in orizzontale al di sopra dei grattacieli di Manhattan; subito dopo, il primo scontro fra i Jets di Riff e gli Sharks di Bernardo si consuma fra le strade e gli edifici dell'Upper West Side, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Basterebbe quest'incipit, contestualizzato nell'ottica del cinema dell'epoca, a offrirci un saggio della portata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Se ildi Wise e Robbins segnava una pietra angolare nel generee, la nuova versione diaccentua il senso di realismo del racconto. La scena d'apertura deldel, dopo i titoli di testa disegnati da Saul ed Elaine Bass, consiste in una ripresa a volo d'uccello di New York che si muove in orizzontale al di sopra dei grattacieli di Manhattan; subito dopo, il primo scontro fra i Jets di Riff e gli Sharks di Bernardo si consuma fra le strade e gli edifici dell'Upper, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Basterebbe quest'incipit, contestualizzato nell'ottica del cinema dell'epoca, a offrirci un saggio della portata ...

