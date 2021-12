Walter Ricciardi | «A gennaio 100 mila contagi al giorno Presto il lockdown per i No vax»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il professorpronostica 100alper la variante Omicron. E in un’intervista al Messaggero oggi annuncia anche ilper i No vax. «L’impennata dei casi è impetuosa ma grazie al vaccino preme poco sulla rete ospedaliera rispetto al passato. Aandremo oltre i 100al. Non credo tornerà iltotale però: le regioni diventeranno arancioni e rosse, con le limitazioni che conosciamo. Ci saranno restrizioni solo per i No vax, perché a pesare sui sistemi sanitari saranno loro», dice. Che è contrario alla chiusura delle scuole: «Il governo non vuole farlo. Si punterà a un salto di ...