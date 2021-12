Volley: doppio caso di Covid per Modena, positivi Leal e van Garderen (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri la positività all’ultimo minuto aveva costretto al rinvio dell’incontro casalingo contro Monza. Oggi sono arrivati i dettagli: sono due i casi di Covid nel gruppo squadra per il Modena Volley, costretta a rinunciare a due giocatori di lusso per le prossime sfide di SuperLega. Il comunicato a spiegare la situazione: “Nella giornata di ieri, poco prima dell’orario di ingresso in campo, è arrivata a Maarten Van Garderen la comunicazione della positività di una persona con cui aveva avuto un contatto nelle giornate precedenti. Il giocatore, informato lo staff medico della cosa, è stato immediatamente sottoposto a tampone rapido mentre il resto della squadra è rimasto per precauzione nello spogliatoio. Una volta risultato positivo il tampone di Van Garderen, i suoi ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri latà all’ultimo minuto aveva costretto al rinvio dell’incontro casalingo contro Monza. Oggi sono arrivati i dettagli: sono due i casi dinel gruppo squadra per il, costretta a rinunciare a due giocatori di lusso per le prossime sfide di SuperLega. Il comunicato a spiegare la situazione: “Nella giornata di ieri, poco prima dell’orario di ingresso in campo, è arrivata a Maarten Vanla comunicazione dellatà di una persona con cui aveva avuto un contatto nelle giornate precedenti. Il giocatore, informato lo staff medico della cosa, è stato immediatamente sottoposto a tampone rapido mentre il resto della squadra è rimasto per precauzione nello spogliatoio. Una volta risultato positivo il tampone di Van, i suoi ...

Advertising

V_Marcianise : Nell’ultima del girone di andata il Volley Marcianise coglie tre punti che valgono doppio nella corsa salvezza. - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA nuove restrizioni negli stadi; #SerieB stop preventivo; #PremierLeague due ri… - SanremoNews : Per i Campionati serie C di Volley, doppio incontro casalingo per il Grafiche Amadeo - RivieraSportit : Per i Campionati serie C di Volley, doppio incontro casalingo per il Grafiche Amadeo -