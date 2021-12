“Vlahovic al Milan…”: calciomercato, il retroscena in diretta di Schira (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Milan e il retroscena di mercato legato al profilo di Dusan Vlahovic: il racconto di Nicolò Schira in diretta a SerieANewsTV Sedici gol in diciannove partite sono un bottino da top player, a tutti gli effetti. Dusan Vlahovic compare sulla wish-list dei maggiori club europei, sin dai suoi inizi in maglia Fiorentina. “Il Milan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Milan e ildi mercato legato al profilo di Dusan: il racconto di Nicolòina SerieANewsTV Sedici gol in diciannove partite sono un bottino da top player, a tutti gli effetti. Dusancompare sulla wish-list dei maggiori club europei, sin dai suoi inizi in maglia Fiorentina. “Il Milan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pino_nostro : RT @Inter3Tutto: Il #Calciomercato su twitter: la Juve ha preso Vlahovic, tratta Pogba e Icardi l'inter cerca prestiti dal Sassuolo la Roma… - trottorello : @EnricoTurcato La viola due anni si è tenuto un Vlahovic che manco sapeva come fosse fatta una porta e una rete. Qu… - juanito92e : @chefoss Chiesa effettivamente quante richieste aveva? Forse il Milan, sempre con pagamento dilazionato. Vlahovic… - serieAnews_com : ??? Quando il #Milan pensò molto fortemente a #Vlahovic... Il retroscena di @NicoSchira a #SerieANewsTV - Asga_00 : Boga all'atalanta colpo clamoroso, ha le qualità per diventare centrale nel progetto come lo è stato ilicic… -