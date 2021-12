Violenza sulle donne: a Pozzuoli nuove iniziative di “Sos ragazze” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Il progetto “S.O.S. ragazze – #Nessunesclusa“, promosso dall’associazione temporanea di scopo costituita da P&P Academy e dal corpo internazionale di soccorso costantiniano, punta a prevenire e contrastare ogni forma di Violenza fisica o mentale compiuta su donne, bambini e adolescenti, promuovendo attività e interventi in relazione ai nuovi bisogni emersi durante l’emergenza Covid. L’obiettivo è fornire un supporto psicologico e sociale mediante la creazione di centri e gruppi online di ascolto e dare maggiore forza, autostima e consapevolezza a chi subisce soprusi e violenze. Il progetto già attivo, con sede operativa in via Solfatara 107, ha programmato incontri di gruppo, proiezioni di film e documentari con successiva discussione, un laboratorio teatrale e uno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il progetto “S.O.S.– #Nessunesclusa“, promosso dall’associazione temporanea di scopo costituita da P&P Academy e dal corpo internazionale di soccorso costantiniano, punta a prevenire e contrastare ogni forma difisica o mentale compiuta su, bambini e adolescenti, promuovendo attività e interventi in relazione ai nuovi bisogni emersi durante l’emergenza Covid. L’obiettivo è fornire un supporto psicologico e sociale mediante la creazione di centri e gruppi online di ascolto e dare maggiore forza, autostima e consapevolezza a chi subisce soprusi e violenze. Il progetto già attivo, con sede operativa in via Solfatara 107, ha programmato incontri di gruppo, proiezioni di film e documentari con successiva discussione, un laboratorio teatrale e uno ...

