VIDEO | I tifosi del Tottenham sono pazzi di Conte | il nuovo coro impazza sui social

Advertising

Azzurri_En : ?? ?????????????? ?????????????? Nominee | ???????????????? ???????????? Have your say ?? - Azzurri : ?? ?????????????? ?????????????? ?? Candidato | ???????????????? ???????????? Vota ?? - OfficialASRoma : ???? Dal sostegno alle fasce più bisognose d’aiuto della comunità cittadina alle esperienze indimenticabili regalate… - Pall_Gonfiato : I tifosi del #Tottenham sono già pazzi di Antonio #Conte - Manufin11 : E' già Conte-mania: che coro -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO tifosi

LA NAZIONE

Segue poi l'intervento di Leonardo Bonucci, accompagnato da undei piccolibianconeri che lo acclamano, per la consegna del riconoscimento come miglior difensore. A ruota anche la ...Antonio Conte è entrato nei cuori deidel Tottenham . A lui è dedicato l'efficace coro 'Antonio Conte, he eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates fucking Chelsea!'.Un’abbuffata di premi per il calcio italiano a Globe Soccer . Il primo riconoscimento tocca alla Lega di Serie A per le innovazioni tecnologiche ed è Luigi De Siervo a ritirare il trofeo. Segue poi l’ ...Il calendario del club è diventato ormai un must per tutti i tifosi partenopei: un progetto unico nel panorama calcistico internazionale, che ritrae in via esclusiva i calciatori del club fuori dal te ...