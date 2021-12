Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 19:45 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Viabilità DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIANO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI MONTE CAMINETTO E MONTE CALGARA IN ENTRAMBE EL DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SIS EGNALANO ALTRI PROBLEMI; RIGUARDO ALLE CONSOLARI PERMANOGO CODE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI CON CARREGGIATA RIDOTTA; PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIANO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI MONTE CAMINETTO E MONTE CALGARA IN ENTRAMBE EL DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SIS EGNALANO ALTRI PROBLEMI; RIGUARDO ALLE CONSOLARI PERMANOGO CODE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI CON CARREGGIATA RIDOTTA; PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul lungotevere tra Ponte Umberto e Ponte Pasa - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Vitellia - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico congestionato in via Castel di Leva tra via della Cecchignola e via Ardeatina - corborosso54 : @gualtierieurope Oggi eur Laurentina, direzione fuori Roma alle ore 11, una coda ,5 km,per… -

