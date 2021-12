Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 18:15 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Viabilità DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A12 A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTE 3 AUTOVETTURE E 1 CAMION CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER MACCARESE-FREGENE IN DIREZIONE NORD; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE SUBLACENSE, DOVE SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 4 NEI PRESSI DI MARANO EQUO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUI TRATTI INTERESSATI; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA NEI DUE SENSI, E SULLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A12 A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTE 3 AUTOVETTURE E 1 CAMION CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER MACCARESE-FREGENE IN DIREZIONE NORD; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE SUBLACENSE, DOVE SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 4 NEI PRESSI DI MARANO EQUO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUI TRATTI INTERESSATI; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA NEI DUE SENSI, E SULLA ...

