Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CENTRO. CI SPOSTIAMO A SUD, FILE SULL’OSTIENSE PER INCIDENTE ALTEZZA GRA VERSO. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, FILE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTO IL TRAM 3 CHE NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-STAZIONE TRASTEVERE E’ SOSTITUITA DA BUS. SULLA TANGENZIALE EST QUESTA NOTTE E DOMANI, DALLE 22 ALLE 6, CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FLEMING TRA CORSO DI FRANCIA E TOR DI QUINTO. PER IL MOMENTO E’ TUTTO Servizio fornito da Astral