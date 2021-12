Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. SULLACIVITA CASTELLANA VITERBO, PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO REGIONALE, E’ CANCELLATO IL TRENO PER CATALANO DELLE 11.20. LA TRATTA SARA’SOSTITUITA DA BUS. ANZIO: PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO MUSICALE “ANZIO IN MUSICA”, IL 29 DICEMBREATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GRAMSCI – TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA GARIBALDI E VIA MANARA – , VIA POLLASTRINI, PIAZZA BATTISTI E IN VIA PORTO INNOCENZIANO, A PARTIRE DALLE ORE 13.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE. RICORDIAMO CHE IN TUTTA LAVIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ...