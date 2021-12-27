Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 08:45 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Viabilità DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST; CODE, DUNQUE, TRA SALARIA E NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIMOSSOL’ INCIDENTE A BORSO CARSO, IN PROVINCIA DI LATINA: TRAFFICO DUNQUE SCORREVOLE SULLA VIA APPIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO, CHE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’, E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER IL MOMENTO E’ TUTTO Servizio fornito da AstralLeggi su romadailynews
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