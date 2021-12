Veronica Peparini travolta dalle critiche per una foto bizzarra di Andreas Muller

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Forse non si aspettava una reazione di questo generementre postava lache la ritraeva in bagno con la sua tuta da sci in compagnia del compagno,. E invece la maestra di Amici, è stataper lo scatto postato sulla sua pagina instagram. La sua voleva essere una provocazione, un gesto d’affetto o si è trattato di un errore? I suoi fan comunque, qualunque fosse l’intento, non hanno approvato. Ma perchè questaè così scandalosa? Lo avrete capito da soli, dando un occhio allache apre questo articolo.è in bagno con la sua tuta da sci, e fin qui nulla di strano. Peccato però che alle sue spalle si veda...