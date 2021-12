"Vero, rischiamo". Il terrore di Roberto Mancini: cosa gli esce di bocca con Valerio Staffelli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un tapiro d'oro amaro per Roberto Mancini. Raggiunto da Striscia la Notizia, l'allenatore della Nazionale si dice preoccupato: "rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato". Gli azzurri, infatti, sono a rischio qualificazione e si giocheranno il tutto per tutto ai play off. Per questo Valerio Staffelli, inviato del tg satirico di Canale 5, ha voluto smorzare gli animi consegnando al ct il premio. Ma Mancini è poco ottimista: "È Vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite". Infine la battuta: "In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo". Poche ore prima Mancini aveva cercato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un tapiro d'oro amaro per. Raggiunto da Striscia la Notizia, l'allenatore della Nazionale si dice preoccupato: "di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato". Gli azzurri, infatti, sono a rischio qualificazione e si giocheranno il tutto per tutto ai play off. Per questo, inviato del tg satirico di Canale 5, ha voluto smorzare gli animi consegnando al ct il premio. Maè poco ottimista: "Èdi non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite". Infine la battuta: "In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo". Poche ore primaaveva cercato di ...

Advertising

Guadagno1983 : @mariannaaprile Il problema è che il sistema non è attrezzato per reggere la richiesta ed evaderla in tempi brevi.… - Flaianoisalive : allora è vero che a breve rischiamo il lockdown ???? - Tere68250205 : @meb @ilmessaggeroit Ora invece non rischiamo nulla vero?? Ma scendi dal pero! E poi, se non nomini Conte almeno un… - MarcoLorDonini : @colvieux @DM_Deluca Vero! Ora rischiamo il TILT cambiando le regole di durata dei GP di fatto equiparando tutti ai non vaccinati. - elena_ele6 : RT @emilyquellavera: Sì, europeo vinto, vero, ma ora rischiamo di non qualificarci ai mondiali, quindi, EHM #ilcircolodeglianelli -