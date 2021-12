Velas Network nuovo partner ufficiale della Ferrari (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scuderia Ferrari ha stretto una partnership per la prossima stagione con Velas Network, gruppo operante nel settore delle blockchain e degli NFT. Velas è una società con sede in Svizzera, orientata alla creazione e integrazione di prodotti e servizi tecnologici e guidata da un team di ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici. L’accordo pluriennale, si legge L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scuderiaha stretto unaship per la prossima stagione con, gruppo operante nel settore delle blockchain e degli NFT.è una società con sede in Svizzera, orientata alla creazione e integrazione di prodotti e servizi tecnologici e guidata da un team di ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici. L’accordo pluriennale, si legge L'articolo

Advertising

Ticinonline : Un nuovo partner svizzero per Ferrari #velasnetwork #ferrari - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Velas Network nuovo partner ufficiale della Ferrari: Scuderia Ferrari ha stretto una partnershi… - CalcioFinanza : #Ferrari si lega al mondo degli NFT: Velas Network nuovo partner ufficiale, anche per il team di eSports… - MilanoFinanza : Il nuovo premium partner della scuderia Ferrari è Velas Network, specializzata in blockchain - InvestingItalia : Ferrari, svizzera Velas Network nuovo premium partner Scuderia da prossima stagione - -