Variante Omicron, test scuole e terza dose: il piano di Figliuolo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Variante Omicron Italia, il piano del commissario straordinario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo per fermarla: screening nelle scuole e terza dose per tutti. “Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dalle sue varianti”, ha detto al Corriere della Sera il generale aggiungendo: “Aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. Si tratta di decisioni prese a ragion veduta e coerenti con le disponibilità di dosi. Con l’apertura a quattro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)Italia, ildel commissario straordinario per l’emergenza Covid Paoloper fermarla: screening nelleper tutti. “Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dalle sue varianti”, ha detto al Corriere della Sera il generale aggiungendo: “Aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. Si tratta di decisioni prese a ragion veduta e coerenti con le disponibilità di dosi. Con l’apertura a quattro ...

