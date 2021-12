Variante Omicron, Sileri: “Causa 50% contagi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Variante Omicron rappresenta il 50-60% dei contagi covid in Italia oggi. E’ plausibile ipotizzare 100mila casi al giorno. E’ lo scenario che delinea Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Sky Tg24. “E’ verosimile che la Variante Omicron sia oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione, perché contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo due settimane Omicron prenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà la Variante con la quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane”, dice. “E’ chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, ma non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Larappresenta il 50-60% deicovid in Italia oggi. E’ plausibile ipotizzare 100mila casi al giorno. E’ lo scenario che delinea Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, a Sky Tg24. “E’ verosimile che lasia oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione, perchéa cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo due settimaneprenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà lacon la quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane”, dice. “E’ chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, ma non ...

