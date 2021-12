Variante Omicron, Johnson valuta nuove restrizioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) LONDRA – La Variante Omicron corre in Inghilterra e il premier britannico Boris Johnson valuta una nuova stretta anti Covid. Oggi Johnson sarà aggiornato sull’andamento dell’epidemia dagli scienziati che consigliano il governo e poi deciderà l’eventuale introduzione di altre restrizioni, dopo che Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno inasprito le norme contro il contagio da ieri. Gli ultimi dati sui contagi in Gran Bretagna risalgono a venerdì. Tra le ipotesi che si sta facendo sempre più strada a Downing Street, anche quella di organizzare una campagna di vaccinazione contro il Coronavirus porta a porta, secondo quanto riporta il ‘Guardian’. In totale, in Inghilterra sono state somministrate 221.564 prime dosi nella settimana, che va dal 15 al 21 dicembre, con un aumento del 46% ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 dicembre 2021) LONDRA – Lacorre in Inghilterra e il premier britannico Borisuna nuova stretta anti Covid. Oggisarà aggiornato sull’andamento dell’epidemia dagli scienziati che consigliano il governo e poi deciderà l’eventuale introduzione di altre, dopo che Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno inasprito le norme contro il contagio da ieri. Gli ultimi dati sui contagi in Gran Bretagna risalgono a venerdì. Tra le ipotesi che si sta facendo sempre più strada a Downing Street, anche quella di organizzare una campagna di vaccinazione contro il Coronavirus porta a porta, secondo quanto riporta il ‘Guardian’. In totale, in Inghilterra sono state somministrate 221.564 prime dosi nella settimana, che va dal 15 al 21 dicembre, con un aumento del 46% ...

