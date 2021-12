Variante Omicron, Galli: “Per Capodanno onoriamo Santa Prudenza” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Variante Omicron e un nuovo Capodanno con contagi covid alle stelle? “Se ci fosse una Santa Prudenza, e forse c’è, a Capodanno magari varrebbe la pena di innalzarle un altarino”. Risponde così Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, a chi gli chiede di lanciare un appello agli italiani in vista dei festeggiamenti di fine anno. Al telefono con l’Adnkronos Salute, il medico si premura di verificare ‘in diretta’ l’effettiva esistenza di una Santa di nome Prudenza. “C’è in effetti una Prudenziana Vergine Martire – dice riportando i risultati della sua ricerca -. E poi vedo qui un San Prudenzio che si festeggia il 6 aprile. Ecco, diciamo che il 6 aprile converrebbe anticiparlo a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)e un nuovocon contagi covid alle stelle? “Se ci fosse una, e forse c’è, amagari varrebbe la pena di innalzarle un altarino”. Risponde così Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, a chi gli chiede di lanciare un appello agli italiani in vista dei festeggiamenti di fine anno. Al telefono con l’Adnkronos Salute, il medico si premura di verificare ‘in diretta’ l’effettiva esistenza di unadi nome. “C’è in effetti una Prudenziana Vergine Martire – dice riportando i risultati della sua ricerca -. E poi vedo qui un San Prudenzio che si festeggia il 6 aprile. Ecco, diciamo che il 6 aprile converrebbe anticiparlo a ...

