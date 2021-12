Variante Omicron, Francia teme “250mila casi al giorno a gennaio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Considerato l’alto tasso di contagiosità della Variante Omicron del Coronavirus e la sua rapidissima progressione nei giorni scorsi “tutto lascia pensare che potremmo raggiungere oltre 250mila casi al giorno entro l’inizio di gennaio”, secondo alcune proiezioni. Ad affermarlo è stato questa sera il ministro della Salute francese, Olivier Véran, illustrando le deliberazioni del Consiglio dei ministri. Se la Variante Delta continua a circolare, il ministro della Salute francese ha comunque voluto allertare i concittadini sul fatto che Omicron “è almeno tre volte più contagiosa”. Véran si è detto preoccupato del fatto che “centinaia di migliaia di casi potrebbero essere accertate a gennaio”. Sono intanto 30.383 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Considerato l’alto tasso di contagiosità delladel Coronavirus e la sua rapidissima progressione nei giorni scorsi “tutto lascia pensare che potremmo raggiungere oltrealentro l’inizio di”, secondo alcune proiezioni. Ad affermarlo è stato questa sera il ministro della Salute francese, Olivier Véran, illustrando le deliberazioni del Consiglio dei ministri. Se laDelta continua a circolare, il ministro della Salute francese ha comunque voluto allertare i concittadini sul fatto che“è almeno tre volte più contagiosa”. Véran si è detto preoccupato del fatto che “centinaia di migliaia dipotrebbero essere accertate a”. Sono intanto 30.383 i nuovi ...

Advertising

borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - RaiNews : Sembra stiano cambiando i sintomi del Covid con la variante Omicron, sempre più simili a quelli di una normale infl… - Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Rojas3299 : RT @piersar62: Lipalco ha avuto un sussulto di lucidità: 'Con la variante Omicron i soli vaccinati potrebbero mettere in crisi il SSN' Ma… - infoitsalute : I 5 sintomi della variante Omicron -