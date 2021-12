Variante Omicron, casi nel mondo e nuove misure anti contagi (Di martedì 28 dicembre 2021) La Variante Omicron del covid continua la sua corsa con contagi sempre più alti. E i Paesi nel mondo, per scongiurare il rischio di nuovi casi, adottano nuove misure e regole per tentare di arginarne la diffusione. Non solo Italia ed Europa quindi, ma anche Usa, Russia e Israele fanno i conti con la nuova e contagiosa mutazione. Intanto sono stati più di 1.400 i voli cancellati ieri nel mondo tra equipaggi positivi o stop decisi dai governi. Ecco la situazione aggiornata a livello globale. “E’ verosimile che la Variante Omicron sia già oltre il 50-60%. Sarà il virus con cui dovremo confrontarci nelle prossime settimane”. Queste le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite ieri di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladel covid continua la sua corsa consempre più alti. E i Paesi nel, per scongiurare il rischio di nuovi, adottanoe regole per tentare di arginarne la diffusione. Non solo Italia ed Europa quindi, ma anche Usa, Russia e Israele fanno i conti con la nuova eosa mutazione. Intanto sono stati più di 1.400 i voli cancellati ieri neltra equipaggi positivi o stop decisi dai governi. Ecco la situazione aggiornata a livello globale. “E’ verosimile che lasia già oltre il 50-60%. Sarà il virus con cui dovremo confrontarci nelle prossime settimane”. Queste le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite ieri di ...

