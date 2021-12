Vanno a dormire e si dimenticano di spegnere le luci dell’albero di Natale: padre e due figli muoiono nell’incendio della loro casa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono andati a dormire senza spegnere le luci dell’albero di Natale, ignari delle conseguenze che avrebbero potuto verificarsi. E infatti le luci, surriscaldandosi, hanno provocato un cortocircuito da cui è scaturito un incendio che li ha uccisi nel sonno, distruggendo l’intera casa. La tragedia è avvenuta la notte di Natale a Quakertown, in Pennsylvania: a riferire la vicenda della famiglia King è la Cnn. Era circa l’1.22 di sabato notte quando è scoppiato l’incendio: Eric King, padre di 41 anni, e i due suoi figli piccoli sono morti nelle fiamme. Si sono salvati invece la madre e il figlio maggiore, che sono riusciti a scappare appena in tempo e lanciare l’allarme. Quando i soccorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono andati asenzaledi, ignari delle conseguenze che avrebbero potuto verificarsi. E infatti le, surriscaldandosi, hanno provocato un cortocircuito da cui è scaturito un incendio che li ha uccisi nel sonno, distruggendo l’intera. La tragedia è avvenuta la notte dia Quakertown, in Pennsylvania: a riferire la vicendafamiglia King è la Cnn. Era circa l’1.22 di sabato notte quando è scoppiato l’incendio: Eric King,di 41 anni, e i due suoipiccoli sono morti nelle fiamme. Si sono salvati invece la madre e ilo maggiore, che sono riusciti a scappare appena in tempo e lanciare l’allarme. Quando i soccorsi ...

