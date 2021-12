Valeria Marini piange per colpa di Nathaly Caldonazzo: “Mi ha detto pazza ed esaurita, ma come si permette?” – VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scontro tra primedonne nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini si è arrabbiata con Nathaly Caldonazzo perché si è sentita offesa dalle sue critiche: “Tu mi hai detto sei pazza, impara a chiedere scusa. Mi ha detto: ‘Speriamo che se ne va stasera’. Sei lì che offendi”. Volano stracci tra Valeria Marini e Nathaly... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scontro tra primedonne nella Casa del Grande Fratello Vip.si è arrabbiata conperché si è sentita offesa dalle sue critiche: “Tu mi haisei, impara a chiedere scusa. Mi ha: ‘Speriamo che se ne va stasera’. Sei lì che offendi”. Volano stracci tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

