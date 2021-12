Valeria Marini irrefrenabile | sfuriata pazzesca al Gf Vip | “Pensa alle cose cretine che dici!”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La showgirlancora una volta sul piede di guerra nella casa del Grande Fratello Vip: volano accuse pesantissime La showgirl(screenshot GF Vip)Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip con scontri infuocati sempre dietro l’angolo. In queste ore sotto l’occhio vigile delle telecamere si è consumato l’ennesimo litigio inaspettato che ha visto coinvolta anche. La showgirl ha deciso di affrontare a duro muso Nathalie Caldonazzo e tra le due vippone sono volati stracci ed accuse pesantissime. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Lulù Selassié sta male e si ribella, ora arriva la decisione improvvisa: “Mi dispiace, sei fuori” Laha ascoltato alcune parole della Caldonazzo che proprio non ha potuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

Signorini ha dunque fatto cenno alla lite che Nathaly ha avuto conproprio poche ore fa e di cui si parlerà questa sera. Nathalie Caldonazzo, lite con/ "Sei pazza, un'...Poche ore prima della trentesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 , scoppia una furiosa lite trae Nathalie Caldonazzo . Tutto accade sotto lo sguardo di Manila Nazzaro e Lulù Selassiè che, non conoscendo inizialmente il motivo dello scontro, si limitano ad assistere allo scontro ...Al Grande Fratello Vip sbocciano nuovi amori, ma non mancano i litigi: l'ultimo è scoppiato tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini. Cos'è successo?Stasera, lunedì 27 dicembre, il Grande Fratello Vip torna in onda dopo la pausa natalizia e lo fa con molte novità. La prima è il quasi ingresso nella casa di Kabir Bedi: l'attore 75enne diventerà uff ...