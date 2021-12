Valentina Vignali | bellissima con il vestito che esalta le sue curve

(Di lunedì 27 dicembre 2021)con ilchele sue: la cestista, modella e showgirl augura a tutti buone feste. Lapare non aver chiesto la bellezza a Babbo Natale, visto che ne ha già da vendere. Conosciuta da tutti per i suoi molteplici talenti, oltre ad essere una giocatrice di Basket la L'articolo proviene da Leggilo.org.

GQ Italia

è sempre una meraviglia: la cestista ha infiammato la vigilia di Natale con un outfit fantastico. La cestista più famosa in Italia è sicuramente. Il basket, ..., l'influencer propone un sensualissimo cambio d'abito in diretta sotto gli occhi ammaliati del web. Chesia un'appassionata di moda è un fatto noto. Per l'...La cestista e modella Valentina Vignali stupisce i fan con un look davvero stravagante, degno della sua personalità eclettica.Il 2021 è stato un anno eccezionale per lo sport azzurro, che ha mietuto (e miete, pensiamo a Sofia Goggia che ha vinto in Val d'Isère ieri) successi uno dopo l'altro tra ...