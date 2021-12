Vaccino: ecco da quando si può fare la terza dose a 4 mesi (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' ufficiale: l'avvio delle somministrazioni della terza dose con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda scatta il 10 gennaio. La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' ufficiale: l'avvio delle somministrazioni dellacon un intervallo ridotto a 4dalla seconda scatta il 10 gennaio. La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata ...

Advertising

Mannamavi1 : @Uraniumfan @AieieBrazov3 @albecop @Enrico_Arata @AurelianoStingi guarda che i #novax son sempre esistiti! fin dall… - Ventura_Stefano : RT @milano_today: Da oggi terza dose di vaccino anche per i ragazzini in Lombardia #over16. Ecco come fare - ADM_assdemxmi : RT @milano_today: Da oggi terza dose di vaccino anche per i ragazzini in Lombardia #over16. Ecco come fare - steekdal : #vaccinati <—— l’hastag dei minorati di mente che non hanno ancora capito che il vaccino serve per non sviluppare l… - maryilritorno : Ecco perché salgono i contagi ! #Germania #lockdown #vaccino #vaccinoobbligatorio #CABINADIREGIA -